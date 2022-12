Stem Sofie Vergote tot Krak van Blankenberge

Samen met haar tweelingzus Katrien begon Sofie Vergote (52) in coronatijd groepswandelingen te organiseren om mensen dichter bij elkaar te brengen. Daarnaast moedigt ze stadsgenoten aan om elke maandagmorgen mee een frisse duik in de Noordzee te nemen, en is ze de bezielster van Love My Life waarmee ze wellnesscoaching geeft.

“Het is een eer om genomineerd te worden. Mijn missie is om zoveel mogelijk te verbinden om samen ons geluksniveau te verhogen. Daarom blijven we in kleine groepjes wandelen, en we gaan ook nog steeds in zee voor geluk, gezondheid en positiviteit. Mensen komen soms van ver om dit eens mee te beleven”, aldus Sofie.