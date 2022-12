Stem Sissi Callewaert tot Krak van Torhout

Sissi Callewaert is de gedreven trainer-voorzitter van de Torhoutse loopclub Torrac.

Sissie Callewaert (41) woont met haar man Bart Schepens (48) in de Windmolenstraat op de wijk Don Bosco. Ze is leerkracht sport en wetenschappen. Ze geeft diverse wetenschapsvakken aan het Sint-Pauluscollege in Wevelgem. In haar vrije tijd is ze de gedreven trainer-voorzitter van de Torhoutse loopclub Torrac, secretaris van de stedelijke sportraad en lid van de milieuraad. Ze gaat zelf gemiddeld driemaal per week lopen om het kopje leeg te maken en doet ook af en toe aan mountainbiken. “De nominatie voor de Krak is een figuurlijk schouderklopje voor mijn inzet voor het verenigingsleven”, zegt ze. “Ik draag mensen, initiatieven en clubs een warm hart toe en blijft bereid om te helpen waar mogelijk. Deze waardering is een spoorslag om op dezelfde weg door te gaan.”