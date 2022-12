Stem Silke Holvoet tot Krak van Wielsbeke

Silke Holvoet (16) rijgt in het synchroonzwemmen de medailles aan elkaar. Ook op internationaal vlak scheert ze hoge toppen. “Met het Belgische team nam ik deel aan het Europees Jeugdkampioenschap. Daar werden we vijfde. Met mijn team SynchroKlubFlamingo’s Zwevegem haalden we alle gouden medailles binnen op Vlaamse en Belgische kampioenschappen. En solo behaalde ik brons op het Vlaams kampioenschap.” Silke is een toptalent. Ze verzamelde al 51 medailles. Een nominatie voor Krak is belangrijk voor haar. “Zo kan ik de synchrosport promoten. Deze aandacht is belangrijk om samen verder te bouwen aan mooie prestaties in de grote Europese wedstrijden.” (NVR)

Silke Holvoet is genomineerd voor Krak van Wielsbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

