Stem Siegfried Vynck tot Krak van Oostende

Oostends streetart-artiest Siegfried Vynck (43) werd dit jaar genomineerd met zijn werk ‘Fictief portret van een visser’. Een werk dat in 2021 werd gemaakt op het dakterras van kledingzaak ‘Ferm’ in de Paulusstraat in Oostende. Het maakt deel uit van de honderd beste muurschilderingen ter wereld, een initiatief van de gespecialiseerde website Streetarticles. Na die nominatie is een nominatie als Krak van Oostende wel op zijn plaats. “Beide nominaties zijn een mooie erkenning voor de jaren van hard werk om te staan waar ik nu sta”, zegt Siegfried. “Mensen zien dikwijls het eindwerk, maar niet de kopzorgen en de zogenaamde ‘trail and error’ die voorafgaan aan zo’n artistiek werk. Ik ben dan ook erg blij met de nominatie.” (JRO)

Siegfried Vynck is genomineerd voor Krak van Oostende Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

