Stem Shirley Dumon tot Krak van Oudenburg

Shirley Dumon (16) is sinds haar zesde fervent paardenliefhebber. Ze begon toen al aan wedstrijden deel te nemen en behaalde haar eerste bekwaamheidsattest. Vandaag is ze kampioen in haar categorie bij de West-Vlaamse Unie Ruitersport. “Door een heel seizoen in de prijzen te vallen, waarvan vijf keer eerste, won ik de superprestige”, legt Shirley uit. Intussen rijdt ze in niveau 1 en pakte ze de hoogste prijs in haar tweede wedstrijd. Dit geeft haar een boost om nog beter te worden. “Ik hoop met mijn Crowning E.T. op een hoger niveau te raken in dressuur”, aldus Shirley Dumon, die in Sigo Gistel de richting maatschappelijke en welzijnswetenschappen volgt.

Shirley Dumon is genomineerd voor Krak van Oudenburg Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

