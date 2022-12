Stem Sharon Deleu tot Krak van Menen

Ondernemen dat is durven en lef hebben. In het geval van Sharon Deleu (37) geldt dit in overtreffende trap. Niet alleen durfde ze het aan om, pal na de coronacrisis, het meest verborgen café van de stad over te nemen. Ze combineerde het geheel ook met een harde strijd op persoonlijk gebied. Haar partner kreeg een slopende diagnose te verwerken: hersentumor. Hij ging de strijd aan en werd bijgestaan door Sharon, die trouw aan zijn zijde bleef waken. De plannen voor het café, een jeugddroom, werden opgeborgen maar niet geannuleerd. In 2022 kon ze haar droom waarmaken. “Nooit de armen laten zakken en altijd geloven in jezelf. Hoe moeilijk en onwaarschijnlijk het soms klinkt: na regen komt altijd zonneschijn.”

Sharon Deleu is genomineerd voor Krak van Menen Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

