Stem Sara Desanghere tot Krak van Oostende

Sara Desanghere (36), twaalf jaar lesgeefster plastische opvoeding aan het Ensorinstituut in Oostende, is afkomstig uit Oudenburg en woont al acht jaar in Zandvoorde. Ze is gehuwd met Sam Vanhovels en mama van Lola (8) en Pipa (6). In september 2022 werd ze Belgisch kampioene Bodypainting in Puurs. Niet alleen daarom verdient ze de nominatie als Krak van Oostende, ze probeert als lesgeefster ook haar open levensvisie door te geven aan haar leerlingen. “Sinds mijn 12de ben ik gepassioneerd door grime en schminken”, vertelt Sara. “Ik geef les aan 2de, 3de en 4dejaars en probeer een open visie door te geven op de wereld en het leven. Mijn haar is groen geverfd en daarmee wil ik een rolmodel zijn met veel zin voor verruiming.” (FRO)

Sara Desanghere is genomineerd voor Krak van Oostende Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

