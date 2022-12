Stem Sanne Vandekerckhove tot Krak van Ingelmunster

Sanne Vandekerckhove (33) zal 26 oktober 2022 nooit vergeten. In Roeselare zag ze een man in het kanaal struikelen. Ze hield halt, belde de hulpdiensten, kreeg van omstaanders een reddingsboei aangereikt, waarna ze zonder aarzelen het water insprong om die drenkeling te redden.

“De weken erna waren voor mij intense weken met een rollercoaster van emoties. Die redding had een grote impact op mijn leven. Op 11 november werd ik, samen met mijn echtgenoot Jonathan Van Robays, de kindjes Céleste en Camille, familie en vrienden officieel ontvangen in de raadszaal van het gemeentehuis.” Nu is ze voorgedragen als Krak. “Een mooie erkenning”, bekent ze. (PADI)