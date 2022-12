Stem Sander Haeghebaert tot Krak van Lichtervelde

Sander Haeghebaert (31) organiseert als cafébaas van De Piraat heel wat evenementen, hij is de stuwende kracht en het brein achter Lighterfield on Stage én is een van de organisatoren van de Paljas. In 2017 werd Sander ook al eens genomineerd voor Krak.

“Tof zeg, voor een tweede keer. Ik vraag me af of dat een unicum is? De Paljas is heel chic om te doen. We proberen het gelijktijdig uit te zenden met de echte Mol, maar er is heel wat werk aan en we willen eerst zeker zijn dat we er klaar voor zijn. Lighterfield on Stage stond al jaren op het programma en is er eindelijk gekomen. Volgend jaar bestaat De Piraat tien jaar en dat gaan we vieren.” (JW)