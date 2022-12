Stem Samantha Demeyere tot Krak van Jabbeke

Samantha Demeyere (18) is ondanks haar strijd tegen het chronisch vermoeidheidssyndroom een dynamische jongedame.

Toen ze 14 jaar was, werd CVS vastgesteld. Dat verklaarde meteen waarom ze al van kinds af aan allerlei infecties had. “Ondanks alles heb ik nooit de moed verloren. Ik ben blijven vechten en zal dat ook de komende jaren blijven doen. Ik wil niet dat mijn ziekte mijn leven bepaalt.” Ze schreef een aantal boeken ‘Mijn leven, mijn chaos’ en ‘The escape’, over hoe te leven met CVS. Binnenkort komt haar Engelstalige roman uit. Ze richtte ook de jeugdbeweging ’t Kompas op voor jongeren met gelijkaardige ziektebeelden. (PA)