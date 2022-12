Stem Rudy Vanden Broele tot Krak van Wervik

Rudy Vanden Broele (61) ging in mei met pensioen bij de stad Wervik waar hij teamcoach Feestelijkheden was. Hij is penningmeester van de koninklijke wielerclub Vlug en Vrij die de Omloop van de Grensstreek organiseert. “We hopen onze interclub op een vrijdag te kunnen organiseren, dat zou het ons gemakkelijker maken”, zegt Rudy. “Ik ben ook penningmeester van het kerkbestuur Sint-Medardus, voorzitter van de vzw Vriendenkring Sint-Medardus en lid van de parochieraad Sint-Medardus, bestuurslid van basketbalclub BBC Wervik en zetel in de Raad van Bestuur van woon- en zorgcentrum Mater Amabilis. Ik ben echt verrast door de nominatie.” (EDB)