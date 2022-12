Stem Rudy Deschynck tot Krak van Zwevegem

Rudy Deschynck (59), oprichter van toneelvereniging Klakkeboem, werkt bij Ubuntu als vormingswerker. Daar gaat hij op zoek naar activiteiten voor hun klanten, mensen met een verstandelijke beperking.

“Samen met collega Hein Avet maakten we eerder al twee kortfilms, maar nu vonden we het geen slecht idee om eens een film te maken met onze klanten in de hoofdrol. Twaalf kandidaten van alle leeftijden, waaronder drie vrouwen, waagden zich aan dit project. De film Yes draait rond het Zwevegemse verenigingsleven. We kregen de medewerking van onder meer showband Calypso, jeugdhuis De Harp en de kanoclub.” (DVZ)