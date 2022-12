Stem Rudi Van Bruwaene tot Krak van Tielt

Op 1 september werd Rudi Van Bruwaene 70 jaar en om die verjaardag te vieren, besloot de Tieltenaar, samen met heel wat vrienden, zijn 100ste marathon af te werken in en rond Tielt.

Het was genieten van begin tot einde voor de ervaren atleet van AV Molenland die onderweg volop felicitaties in ontvangst mocht nemen. “Wat een mooie verrassing om als Krak genomineerd te zijn”, aldus een tevreden Rudi. “Zeker en vast ook voor mijn echtgenote Linda Vanderiviere, met wie ik sinds kort 50 jaar getrouwd ben. Het is dankzij haar dat ik zoveel marathons heb kunnen lopen, want ze zat vaak alleen tijdens mijn lange trainingen. Sowieso blijf ik lopen. Ik hoop nog enkele marathons af te kunnen werken, maar dan eerder als begeleider van beginners.”