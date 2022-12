Stem Ronny Lievens tot Krak van Hooglede

Ronny Lievens (56) is kapper met een passie voor zijn vak.

“Ik ben dit jaar 38 jaar zelfstandig en 31 jaar lid van het kermismaandagcomité. Het is een voorrecht om de handen uit de mouwen te steken op kermismaandag. Ik doe vooral de schmink, kledij en uiteraard de kapsels. Bij de renovatie van ons kapsalon achttien jaar geleden kon onze grote kerstboom niet meer binnen. Dus ging ik bij wzc Ter Linde vragen of ze hem daar konden gebruiken. Wegens tijdsgebrek konden ze hem zelf niet meer uitstallen dus ben ik dat gaan doen. Ze vroegen me of ik regelmatig wou langskomen om de inkomhal te decoreren. Achttien jaar later ga ik er nog altijd zo’n zeven keer per jaar langs.” (EVG)