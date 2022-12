Stem Ronald Plovie tot Krak van Blankenberge

Ronald Plovie (63) richtte tien jaar terug team De Doorzetters op dat elk jaar in het zadel klimt voor de 1000 km van Kom op tegen Kanker.

Er worden jaarlijks een kaasavond en een familiequiz georganiseerd en het team verkoopt ook nog cava en wijn. Met Vief Blankenberge organiseert Ronald ook ieder jaar een petanquetornooi. Zo werd er in totaal al bijna 250.000 euro ingezameld. Met veel moed en wilskracht, en vooral ook geïnspireerd door mensen die net als Ronald door kanker getroffen werden of worden. “Totaal verrast door deze nominatie, maar het maakt me wel heel blij. Ik zie het als een appreciatie voor al het mooie werk van de voorbije jaren.”