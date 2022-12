Stem Roland Devolder tot Krak van Izegem

Drie decennia geleden startte Roland Devolder (73) met het inzamelen van goederen voor Oekraïne. In die tijd was hij filatelist en een bevriende postzegelverzamelaar vroeg hem om hulpgoederen uit te sturen naar Oekraïne.

“In 1994 konden we onze eerste vrachtwagen volgestouwd met goederen naar daar sturen. We zijn ook vaak mee geweest, zodat we zeker waren dat alle spullen goed terecht kwamen. Omdat de transportkosten te hoog werden, hebben we in 2007 voor het laatst een vrachtwagen gestuurd. Sindsdien zijn we ons vooral gaan richten op het financieel ondersteunen van opvangcentra voor kinderen.”

Het doet Roland uiteraard pijn te zien hoe de bevolking daar lijdt onder de oorlog met Rusland. “Maar we steunen ze verder van hier uit, dat is alles wat we kunnen doen.”