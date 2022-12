Stem Robert Van de Voorde tot Krak van Jabbeke

Robert Van de Voorde mag dan wel al 81 jaar oud zijn, hij zet zich nog steeds met volle overgave in voor voetbalclub KSV Jabbeke. Hij is heel blij met zijn Krak-nominatie. “Ik sta nog elke thuismatch aan het loket voor de ticketverkoop. Al meer dan 55 jaar vervul ik die opdracht met hart en ziel. Aan de rust ga ik naar huis maar als we tegen Varsenare aantreden, probeer ik nog de hele match te zien. Zolang mijn benen mij kunnen dragen, zal ik dit blijven doen. KSV Jabbeke is ook een echte familieclub. Wie je bent of wat je ook doet voor de club, we worden allen evenveel geapprecieerd. Hopelijk kan ik die schitterende mensen nog lang van dienst zijn.” (JPV)

Robert Van de Voorde is genomineerd voor Krak van Jabbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

