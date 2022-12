Stem Robbe Demets tot Krak van Lendelede

Robbe Demets (20) is een van onze Belgische topjudoka’s bij de junioren. In 2023 stapt hij over naar de senioren.

“Ik wil ook dan zo snel mogelijk op topniveau presteren”, zegt Robbe. Robbe startte zijn carrière bij Judoclub Cobra toen hij 6 jaar was. “Stap voor stap presteerde ik almaar beter, dankzij de privétrainingen van Kris Bastiaensen die van mij de judoka maakte die ik op vandaag ben. Ik ben nu aangesloten bij Judoclub Moorslele en train met Eddy Nollet.” Alle podiumplaatsen opnoemen zou ons té ver leiden. “Dit seizoen behaalde ik vier European Cup-medailles en stond even 10de op de wereldranglijst bij de juniores. Bij de senioren wil ik minstens hetzelfde doen.”