Stem Rita Pockelé tot Krak van De Haan

Rita Pockelé (46) speelt al klarinet bij de harmonie van De Haan sinds ze 14 jaar is. De laatste acht jaar is ze ook secretaris van de muziekvereniging.

“Ik ben in het bestuur van onze harmonie gestapt om er mee voor te zorgen dat die zou blijven voortbestaan. We slagen er nog steeds in om onze harmonie uit te bouwen”, vertelt Rita. “Ik neem heel wat administratieve taken op mij en verzorg de communicatie met de muzikanten, ik vang jeugdmuzikanten op en organiseer activiteiten voor hen.” Rita werkt daarnaast ook fulltime als medisch secretaresse op de dienst Radiologie van het Serruysziekenhuis in Oostende. Rita is verbaasd over haar nominatie voor de Krak, “maar het is een teken van waardering.”

(LB)