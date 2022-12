Stem Rita Berteloot tot Krak van Kortemark

Rita Berteloot (72) woont op Kortemark-Elle en is een bezige bij. “Ik geef bijles Nederlands aan anderstalige leerlingen in het MMI van Kortemark en het VTI van Torhout. Ik ben blij dat ik hen iets kan bijleren. Het maakt voor deze leerlingen vaak een wereld van verschil om eens van iemand apart uitleg te krijgen of gewoon eens te kunnen praten. Daarnaast sta ik ook elk jaar op de planken bij Toneelkring Hoger Op. Ik ben als actrice al 30 jaar van de partij. Dit jaar mocht ik nog eens een grote hoofdrol voor mijn rekening nemen, zuster Anna, moeder-overste van een klooster. Dat ik hier nu een Krak-nominatie voor krijg, overvalt me, maar het is natuurlijk wel erg leuk.” (JDK)

Rita Berteloot is genomineerd voor Krak van Kortemark Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

