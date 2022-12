Stem Ria Ternier tot Krak van Nieuwpoort

Ria Ternier (71) is al jarenlang actief als vrijwilliger. Ze zet zich vol overgave in voor kwetsbare mensen in Nieuwpoort. Sinds haar pensioen steekt Ria al haar vrije tijd in vrijwilligerswerk.

“Zo ben ik actief bij de MS-Liga, Domino tweedehandswinkel, de Gezinsbond en de naschoolse kinderopvang in Stella Maris. Als vrijwilliger maak je het verschil in het leven van mensen en vooral in je eigen leven. Zo heb ik mooie herinneringen aan de jaarlijkse vakanties in Ter Helme in Nieuwpoort en de buitenlandse vakanties met de MS-Liga in Egypte, Turkije en Tunesië.” Zelf staat ze niet al te graag in de belangstelling. “Voor mij hoefde dat niet, maar ik ben wel blij met de nominatie”, zegt ze.

(PG)