Stem Rhune Vansteenkiste tot Krak van Ledegem

“Ik ben spontaan, sociaal en graag onder de mensen. Ik hecht veel waarde aan mijn vrienden en probeer naast de sport zoveel mogelijk tijd met hen ‘in te halen’. Mijn moeder doet nu aan triatlon en mijn vader heeft deze sport nog beoefend”, vertelt de 19-jarige triatleet Rhune die haar tweede jaar bachelor kinesitherapie aan de UGent volgt. “Ik combineer mijn sport met mijn studies. Naast sporten en studeren, breng ik het liefst tijd door met mijn vrienden. Ik zou zelf niet zo goed weten waarom ik genomineerd ben. Dit jaar ben ik Belgisch kampioen geworden. Ik heb een top 10 in een buitenlandse wedstrijd gehaald, één keer de elfde plaats en greep dus net naast de top 10.” (RV)

Rhune Vansteenkiste is genomineerd voor Krak van Ledegem

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

