Stem Rémi Marcy tot Krak van Veurne

Rémi Marcy (24) wou als kind altijd op een podium of in de belangstelling staan.

“Maar toch voel ik me het meeste thuis tussen mijn schriften en vulpennen. Schrijven heeft me door moeilijke periodes geholpen in mijn leven. In de eerste coronagolf schreef ik de gedichtenbundel De kleine verloren jongen en het demon. Ik hoop vooral dat lezers zich in sommige onderwerpen kunnen herkennen en antwoorden vinden, of gaan nadenken over zware onderwerpen als depressie en verkrachting. Het lijkt heel donker, maar naar het einde toe worden de gedichten mooier en hoopvol. Mijn boodschap: geef niet op als het moeilijk gaat, probeer hulp te zoeken!” (foto MVQ)