Stem Rebekka Celis tot Krak van Lichtervelde

Rebekka Celis (46) is actief als vrijwilliger bij 11.11.11 en in de Wereldwinkel, secretaris bij de ouderraad van het Beverbos en volleybaltrainer bij Rembert Torhout.

“Ik genomineerd? Daar kijk ik wel van op. Bij 11.11.11 help ik allround, maar ik trek vooral de scholenactie waarbij we de scholen een thema aanreiken en daar dan samen op één dag tijdens de speeltijd aan werken. We proberen mensen te sensibiliseren op een creatieve en sportieve manier, zoals een Kubbtornooi of de fietstocht op 11 november waarbij we de lokale fietsclubs uitnodigen. Mensen die we misschien anders niet zouden bereiken, maar die op deze manier toch onze werking leren kennen.” (JW)