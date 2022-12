Stem Raychel Coolsaet tot Krak van Wevelgem

Raychel Coolsaet (16) schreef zich in voor Miss Fashion en nam de titel van Miss Tourism 2022 mee naar Wevelgem

De modewereld kent geen genade. De concurrentie is moordend, de keerzijde van de medaille is allesbehalve glamoureus. Toch schrok dat Raychel Coolsaet (16) niet af. Ze schreef zich in voor de Miss Fashion verkiezing en stond meer dan haar mannetje: ze nam de felbegeerde titel van Miss Tourism 2022 mee naar Wevelgem. Raychel, die naar school gaat in het RHIZO, gaf met haar deelname haar zelfvertrouwen een boost en opende meteen een resem deuren. “De trainingen die we tijdens de voorbereidende weken van de missverkiezing hebben gehad, zal ik later kunnen gebruiken voor het echte werk. Als ik de kans krijg, dan ga ik verder op de catwalk.”