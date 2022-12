Stem Raisa Verstegen tot Krak van Jabbeke

Het Kittenhuis vangt zwerfkatten op. Het werd in 2016 opgericht door Raisa Verstegen (30).

Ondertussen wordt ze bijgestaan door Annelies Jansen en Shauni Meuleman. “We zijn het eerste jaar gestart met om en bij de 50 zwerfkatten, vorig jaar stond de teller op 833. Adopties en operaties regelen, afspraken maken met de dierenarts, opvanggezinnen opbellen, mensen met zwerfkatten ontvangen, zwerfkatjes ophalen, hen verzorgen, voeden… Het stopt nooit. Een kitten adopteren kost 200 euro, maar voor die prijs is het helemaal in orde. Zelf kost het ons tot 150 euro meer, als er al geen operatie nodig was. Wie een donatie wil doen, zou ons ongelooflijk helpen.” (BC)