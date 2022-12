Stem Pol Willems tot Krak van Brugge

“Je mag mij geen sociaal werker noemen, maar we leren jongeren hier wel naast zelfverdedigingstechnieken beleefdheid en respect aan”, zegt Pol Willems (67), ex-onderwijzer en medestichter van Jiujitsu Club Brugge bij Sport Vlaanderen (het vroegere Bloso) in Assebroek.

Heel zijn leven is gewijd aan deze gevechtssport. Hij behaalde zijn negende dan, een zeldzaamheid in ons land. Midden de jaren ‘70 stichtte hij samen met Rudy De Klerck een eigen Brugse club, die vooral jongeren (15+) traint. Hij werd er hoofdtrainer, voorzitter en nadien ook internationaal scheidsrechter bij de JJIF (Ju-jitsu International Federation) en docent bij de VTS (Vlaamse Trainersschool). “Tegenwoordig moet ik het wat kalmer aandoen, want ik herstel van een herseninfarct. Maar ik geef opnieuw les op donderdag.”