Stem Pieter Vanoverschelde tot Krak van Kortemark

Pieter (40) is een geboren Handzamenaar, maar woont nu in Zarren. Hij stond aan de wieg van NSVD Handzame, waar hij nu nog steeds in het bestuur zit. Pieter is ook een van de drijvende krachten achter winterbar Birabar langsheen de Roeselarestraat in Zarren en zette de voorbije jaren ook zijn schouders onder zomerbar Bar la Gare aan het Kortemarkse wachtbekken. Hij is tevens bezieler van het jaarlijkse Dreambeatsfestival dat elk jaar een paar duizend bezoekers naar Kortemark lokt. In 2022 kwam daar ook het kleine festivalbroertje Popmasters bij. “Ik ben blij kandidaat Krak te zijn”, aldus Pieter. “We zien wel hoe dit afloopt. Het is een mooie blijk van erkenning.” (JDK)

Pieter Vanoverschelde is genomineerd voor Krak van Kortemark Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

