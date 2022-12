Stem Pieter-Jan Vanschamelhout tot Krak van Anzegem

Pieter-Jan Vanschamelhout (38) stak het Sint-Arnolduspark in een nieuw kleedje. Hij woont met zijn vrouw Sofie Saesen en driejarig zoontje Charles in Tiegem. Als alles volgens plan verloopt, zullen zij binnen twee jaar in het vernieuwde Sint-Arnolduspark hun intrek nemen. “De uitdaging om een hedendaagse én in de natuur geïntegreerde infrastructuur te creëren, hebben mijn vrouw en ik met beide handen gegrepen. Natuur, ontspannen en genieten zijn de pijlers van het ‘vernieuwde park’”, aldus trotse Tiegemnaar Pieter-Jan Vanschamelhout. “De bedoeling is dat scholen, verenigingen en andere gebruikers van het park optimaal gebruik kunnen maken.” (GV)

