Stem Pieter-Jan Buekens tot Krak van Knokke-Heist

Arts in opleiding Pieter-Jan Buekens (29) realiseerde de voorbije zomer een wel erg indrukwekkende prestatie. Al ‘suppend’ – rechtopstaand op een soort surfboard en met een peddel – maakte hij de oversteek tussen het Engelse Kent en het Franse Cap Gris-Nez (42 kilometer). Pieter-Jan deed deze stunt niet voor de lol. Hij liet zich sponsoren voor een goed doel: het onderzoek naar een zeldzame vorm van eierstokkanker. “Tijdens mijn studies verloor de zus van een studiegenoot door deze zeldzame aandoening het leven en dat is me altijd bijgebleven”, zegt Pieter-Jan, die 5.000 euro inzamelde. “Ik ben zeer vereerd met deze nominatie en blijf me inzetten voor dit goede doel.” (PDV)

Pieter-Jan Buekens is genomineerd voor Krak van Knokke-Heist Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

