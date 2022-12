Stem Pieter Baesen tot Krak van Tielt

Dat Tielt zijn eigen Monopoly-spel heeft, is grotendeels de verdienste van Pieter Baesen (34).

Begin dit jaar zette de volbloed Tieltenaar, die getrouwd is met Ine Deprêtre en papa van Armand (7) en Léonie (10) mee zijn schouders onder het project.

“Het was van bij de start een weergaloos succes”, glimlacht hij.

“De voorverkoop liep meteen als een trein en meer dan 5.000 mensen brachten hun stem uit om het laatste vakje (dat naar cafévoetbalploeg SVP D’Hespe ging, red.) vast te leggen. Prachtig, toch?”

“Ik ben enorm trots dat we Monopoly Tielt hebben kunnen realiseren. Dat ik nu nog eens genomineerd ben als Krak van Tielt, maakt het plaatje compleet. Dit is een hele eer.” (PVH)

Pieter Baesen is genomineerd voor Krak van Tielt

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be



