Stem Peter D’heygere tot Krak van Pittem

Peter D’heygere (50) is sinds een achttal jaar voorzitter van het Oudercomité van Chiro ‘t Kartouchke. “Toen onze dochter Ina (18) een tiental jaar geleden lid van de Chiro werd, kwam ik in het Oudercomité en twee jaar later nam ik de taak van voorzitter van Denis Fraeyman over. Inmiddels is Ina in de leiding, is onze jongste dochter Mona (15) ook al heel wat jaren lid en zijn mijn vrouw Patricia (46) en ik al een aantal maal als kookouder mee op kamp geweest.” Naast zijn engagement binnen het oudercomité is Peter ook lid van het dagelijks bestuur en afgevaardigde van damesvoetbalploeg DVK Egem. “Ik heb altijd graag de handen uit de mouwen gestoken.” (JG)

Peter D’heygere is genomineerd voor Krak van Pittem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

