Stem Paul Vanthournout tot Krak van Torhout

Paul Vanthournout is een bezige bij in het Torhoutse verenigingsleven.

Paul Vanthournout (64) woont met zijn vrouw Kristien Werbrouck (64) in de Ourthestraat. Hun drie kinderen zijn allen het huis uit: Elke (40), Stijn (38) en Silke (36). Er zijn zes kleinkinderen. Paul is 23 jaar directeur geweest van het Torhoutse college (Sint-Jozefsinstituut). Sinds 1 september 2020 is hij met pensioen. Hij is ook 24 jaar schepen van de stad geweest: van begin 1989 tot eind 2012. Vanaf begin jaren negentig is hij bestuurslid van de volleybalclub VKt en sinds 2001 voorzitter. Voorts is hij lid van de raad van bestuur van het cultuurcentrum de Brouckere en doet hij vrijwilligerswerk in de hulpverlening. “Engagement zit er bij mij van jongs af in”, zegt hij. “Destijds als KSA-leider, voorzitter van de jeugdraad en oprichter van de stedelijke uitleendienst. Bij VKt ben ik trots op alle vrijwilligers.”