Stem Patriek Degroote tot Krak van Lendelede

Patriek Degroote (65) is bijna 48 jaar – 47 jaar en 9 maanden om precies te zijn – lid van de lokale afdeling van het Rode Kruis.

Patriek uit de Kuurnsestraat, de man van Marie Roos Maes en vader van Bjorn, was meubelmaker. “Actief zijn in de lokale Rode Kruis-afdeling was voor mij als het ware een tweede beroep”, zegt hij. “Ik ben hier ook al 30 jaar verantwoordelijke van de afdeling. Mijn moeilijkste en zwaarste interventie was begin maart 1987 bij het kapseizen van de ‘Herald of Free Enterprise’ na zijn vertrek uit Zeebrugge. Maar ik koester ook heel veel mooie momenten. Op 31 maart 2023 stop ik er definitief mee. Het is een eer om een van de genomineerden te zijn.”