Stem Patrick Buysschaert tot Krak van Deerlijk

Vind je poëzie saai en oubollig? Dan ken je allicht Patrick Buysschaert (69) niet. De creatieve duizendpoot publiceert elke vrijdag een stukje poëzie op Facebook. Die schrijfsels verzamelt hij daarna in een gedichtenbundel. Ondertussen pende hij al drie edities van ‘Veertig Vrijdag Versjes’ bijeen. De versjes worden vergezeld van een passende foto en los gebundeld op kaartjes. Hij haalt zijn inspiratie uit dagdagelijkse dingen. “Ik zoek het niet te ver: een regenboog, een slak op het terras, een ham die ik won tijdens een benefiet… Het kan van alles zijn. Mijn versjes hebben altijd een actuele inslag en vaak iets verrassends en humoristisch. Ze zijn uit het leven gegrepen.” (DRD)

Patrick Buysschaert is genomineerd voor Krak van Deerlijk

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

