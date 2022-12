Stem Patricia Dutry tot Krak van Vleteren

Patrica (48) woont in de H. Deberghstraat, heeft twee zonen en een relatie met Jhonny Vandenbulcke. In 2021 ging zij aan de slag bij de gemeente Vleteren als onderhoudsmedewerker voor de dorpshuizen en alle andere openbare gebouwen. Maar met haar opleiding van beenhouwer/kokkin vind je haar vooral terug in de grote keuken van de Sceure. “Ik roer graag in de potten en kan iedere derde dinsdag van de maand mijn ding doen in het Dorpsrestaurant. Vroeger kwamen er nauwelijks mensen eten, nu moeten we bijna werken met een wachtlijst. Velen komen voor het sociale contact, maar de meeste toch ook voor mijn lekkere kookkunsten”, lacht Patricia. (RVL)

Patricia Dutry is genomineerd voor Krak van Vleteren Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

