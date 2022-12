Stem Patricia Adriaens tot Krak van Brugge

“Iets voor een ander doen, geeft mij energie”, zegt de Brugse Patricia Adriaens (56), gedelegeerd bestuurder bij diepvriesbedrijf Fribona.

“Ik zie het als mijn morele plicht om iets te doen voor kwetsbare mensen. Het is zoveel makkelijker om te geven dan om te nemen. Vandaar dat ik tien jaar geleden mee mijn schouders gezet heb achter de vzw Open Balie in het parochiaal centrum in de Venkelstraat in Brugge. We zijn met 25 vrijwilligers die op zaterdag een brunch bereiden voor 1 euro. Want in de weekends zijn alle organisaties voor kwetsbare mensen, zoals Poverello, gesloten. Wekelijks dagen er veertig personen op af, vorige week waren het er zelfs 57. Tijdens de pandemie, toen er lockdowns waren, rijpte het idee om ook diepvriesmaaltijden mee te geven, voor de daklozen stonden er vier microgolfovens ter beschikking.” (SVK)