Stem Olivier Pacqueu tot Krak van Oostkamp

Olivier Pacqueu (45) uit de Verbindingsweg in Hertsberge is getrouwd met Isabel Lapeirre en vader van Mauro (14) en Luna (17). Hij heeft ervoor gezorgd dat de dorpskermis in Hertsberge niet is verdwenen, na de coronajaren, zo ongeveer in zijn eentje.

Olivier is ook voorzitter van de Millenniumwerkgroep Hertsberge, een vereniging die bestaat sedert 2000 en ieder jaar een grote activiteit organiseert, zoals ‘Gluren bij de Buren’, dat volgend jaar in het teken van muziek staat.

Olivier is iemand op wie je altijd kan rekenen, een initiatiefnemer, een doener, een creatieveling. Iemand die elk dorp zo hard nodig heeft.

(GST)