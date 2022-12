Stem Olivier Dezeure tot Krak van Mesen

Olivier Dezeure woont op de Markt in Mesen en is de man van Melissa Nis (37) en de vader van Laure (12). Olivier werkt als magazijnier bij Ysco in Langemark. Daarnaast is hij fotograaf in bijberoep met showroom in Mesen en ontwierp hij Made in Messines, waar hij voor leuke gadgets zorgt van de stad.

“Je kan er T-shirts, truien en koffiemokken verkrijgen met een leuke quote over of een leuke foto van Mesen, maar het is ook mogelijk om te personaliseren. De bedoeling is om deze fijne stad nog meer bekendheid te geven en toeristisch te laten heropleven na de woelige coronatijden. We vinden het hier aangenaam vertoeven en het is leuk dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen”, aldus Olivier, die afkomstig is uit Ploegsteert.

