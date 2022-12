Stem Olena Havrylyuk tot Krak van Ruiselede

Lena (50) is getrouwd met Jo Boone en heeft haar roots in de Oekraïense regio Vinnytsja, zowat 270 km ten zuidwesten van Kiev.

Meteen na de inval van Rusland in haar geboorteland zette ze samen met haar man, landgenoot Galina Melnik, diens partner Franc Vanoost en school De Kiem een inzamelactie op poten in het oude brandweerarsenaal. “Mij hier als boegbeeld opvoeren is te veel. Ik was kapot van emoties bij het zien van de spontane, belangeloze inzet van velen. Die grote groep mensen verdient een hommage, een nooit aflatende erkenning en dankbetuiging. Laat deze nominatie dan ook het respect zijn voor die ontroerende, collectieve, humanitaire actie van toen.” (RV)