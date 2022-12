Stem Nina Hordieieva tot Krak van Avelgem

Nina Hordieieva (41/42) zet zich in voor Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog helpt ze Oekraïners die naar hier komen, maar vooral de mensen in Oekraïne zelf. Dit doet ze door verzamelacties te houden. “Ik verzamel allerlei goederen zoals kleren, voedsel en ook medicijnen, alles dat kan helpen. Dit gebeurt via Facebook, maar veel mensen in Avelgem kennen mij en passeren regelmatig met spullen. Ik doe dit om de mensen te helpen. Soms is het mentaal heel zwaar, maar ik zal blijven verderdoen want alle hulp is nodig. Zolang de oorlog blijft duren kan ik niet stoppen”, zegt Nina. Via Nina helpen veel mensen van onze regio de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. (TB)

Nina Hordieieva is genomineerd voor Krak van Avelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Nina Hordieieva