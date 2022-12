Stem Niels De Clerck tot Krak van Dentergem

West-Vlaanderen bulkt van het wielertalent en daar is Niels De Clerck (18) een exponent van. De Oeselgemnaar kende een voortreffelijk seizoen en kroonde zich tot eindwinnaar van regelmatigheidscriterium WestSprint 2022 bij de juniores. De tweedejaars van Gaverzicht-Be Okay-AGS won dit jaar onder meer de Ster van Zuid-Limburg en maakt in 2003 zijn debuut als belofte bij EFC-L&R-AGS.

“Ik ben vereerd dat ik genomineerd ben als Krak. Ik ben heel blij dat ik dit jaar eindwinnaar was van WestSprint. Ik won de laatste rit in de Ster van Zuid-Limburg, zegevierde ook in twee regionale koersen en in eigen Dentergem werd ik tweede in de koers van Sportcomité De Zwaluw.”