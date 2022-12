Stem Niels De Brabandere tot Krak van Pittem

Bij Niels De Brabandere (31) maakt de brandweer al van jongs af aan een groot deel uit van zijn leven. “Mijn overgrootvader en grootvader waren brandweerman en ik heb niet lang getwijfeld om ook bij de jeugdbrandweer te gaan. Inmiddels maak ik al 13 jaar deel uit van het korps en ben ik voorzitter van de jeugdbrandweer. Ik ben zelf het levende bewijs dat de jeugdbrandweer een kweekvijver is voor het grote korps en ik wil de huidige jongeren dan ook stimuleren om door te zetten.” Daarnaast was Niels ook tot zijn 27 jaar lid van de kernploeg van de KAJ-16 en ging hij ook mee als kok op kamp. Tot dit jaar was hij ook penningmeester van de Jeugdraad. (JG)

Niels De Brabandere is genomineerd voor Krak van Pittem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Niels De Brabandere