Stem Nico Vandeverre tot Krak van Lendelede

Iets meer dan vijf jaar geleden nam Izegemnaar Nico Vandeverre (52) café De Kroone op het Dorpsplein over.

Ondernemen zit hem blijkbaar in het bloed want de zaak floreert. “Niet evident als je hier als Izegemnaar een café met een al een rijk verleden overneemt”, zei hij in een interview. “Als ze bij wijze van spreken je kop niet kunnen zien, dan helpt zelfs gratis bier schenken niet. Maar ik ben aanvaard. Het succes heb ik ook te danken aan de vele verenigingen die hier hun vaste stek hebben. En een gevarieerd cliënteel van Skalul-jongeren tot 85-plussers, waarvoor we elke dag een 16-tal uur paraat staan. Ons motto? Dat van de ‘3 aapjes’: horen, zien en zwijgen!”