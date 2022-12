Stem Nick Hoste tot Krak van Dentergem

In het dagelijkse leven is Nick Hoste (30) schrijnwerker, en na zijn uren ontpopt hij zich tot volwaardig circusartiest, goochelaar en vuurspuwer. Niet verwonderlijk ook dat hij het schopte tot de laatste tien van ‘Homo Universalis’ op Eén. “Het was echt heel plezant om te doen, al moest ik er best wat shows voor afzeggen. En ja, op tv lijkt het écht gemakkelijker. Waar ik het meest mee gesukkeld heb? Een boek kaften. Daar heb ik echt mee getjoold. (lacht) Maar ik ben wel gewend om met stress om te gaan, en te performen onder druk. Ik ging niet per se om te winnen en zou al blij geweest zijn met de top 50. Dat ik de top 10 haalde, was een extra bonus.

Nick Hoste is genomineerd voor Krak van Dentergem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

