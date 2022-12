Stem Nele Deslyper tot Krak van Beernem

Tot grote verbazing van heel wat buurtbewoners en wandelaars werden begin dit jaar heel wat bomen langs het Capibarapad aan het kanaal in Beernem gerooid.

Met de actiegroep Kappen Kanaal Beernem nam Nele Deslyper (38) samen met andere buurtbewoners het initiatief om zich te verzetten tegen de werken. “Iedereen was in shock toen we zagen dat al die bomen weg waren. Ik heb veel werk ingestoken om ons te kunnen verdedigen in al die procedures, soms tot frustratie van mijn huisgenoten. Het was bang afwachten tot het finale arrest, maar intussen bevestigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat de bomen niet verder mogen gekapt worden.” (AVH)