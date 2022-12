Stem Neil Ghysel tot Krak van Nieuwpoort

Neil Ghysel (45) werd geboren in Veurne, maar groeide op in Nieuwpoort achteraan babywinkel De Ooievaar. Neil liep school in RMS Nieuwpoort en KTA De Panne waar hij de richting bouw volgde. Kunstenaar Neil Ghysel won in 2019 de Kunstprijs Chaos in de Orde – Collage & Assemblage met zijn werk Thorwing & Ravenheart.

“Met mijn hedendaagse kunst rond historisch Nieuwpoort wil ik de lokale, culturele en historische waarden van Nieuwpoort en de Westhoek injecteren. En dat gecombineerd met een vleugje fantasy art.” Neil is zeer aangenaam verrast met zijn nominatie: “Ik wist dat ik een krak had… maar dit maakt me blij”, knipoogt hij.

(PG)