Stem Nathalie Neirynck tot Krak van Roeselare

In het dagelijks leven werkt Nathalie Neirynck als event- en communitymanager voor Ondernemerscentra West-Vlaanderen, terwijl ze in bijberoep haar eigen marketingbedrijfje Refresh runt. Alsof dat nog niet genoeg is, bracht ze een paar jaar geleden ook een eigen chocolademerk uit: Cinta Chocolade, een zogenaamde bean-to-bar chocolade. De bonen haalt ze immers zélf uit Bali, waarbij ze ook zorgt dat de mensen daar eerlijk betaald worden en in de juiste omstandigheden kunnen werken. Op de prestigieuze ‘International Chocolate Awards’ afgelopen zomer haalde ze zilver, waardoor ze nu tot de Europese top behoort. “Ik ben heel blij met deze nominatie, en ik voel dat de chocolade heel wat mensen aanspreekt. Ik kijk ernaar uit om dat succesverhaal verder te zetten.” (BVB)

