Stem Nancy Huyghe tot Krak van Hooglede

Eind februari van dit jaar opende het Mamadepot in Hooglede de deuren. Drijvende kracht is Nancy Huyghe (43).

“Ik werk in het Huis van het Kind in Hooglede en daar krijgen wij regelmatig de vraag of mensen babygerief of speelgoed kunnen binnenbrengen. Na een gesprek met burgemeester Rita Demaré kwam het eerste Mamadepot in West- Vlaanderen tot stand. Ik hou van het sociaal contact en van spullen een tweede leven geven maar de grootste voldoening haal ik toch uit het helpen van kwetsbare groepen. Onlangs kon ik een mama helpen aan een buggy zodat ze eindelijk eens met haar kindje aan zee kon gaan wandelen. Daar word ik blij van.” (EVG)