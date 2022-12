Stem Nadine Hillewaert tot Krak van Oudenburg

Dat Nadine Hillewaert (63) een hart van goud heeft voor wie het minder heeft, is het minste wat je kan zeggen. Ze zet zich al 20 jaar in voor mensen in nood met kledij, huisraad, elektro en zelfs meubels. “Na 20 jaar weten de mensen al dat ze bij mij voor veel terecht kunnen. Ik heb twee garages vol gerief en ook mijn tweede slaapkamer staat vol, zodat ik bijna altijd kan helpen. Ik heb bananendozen vol kleren voor volwassenen en kinderen, ook veel speelgoed. Elke maand ga ik er mee naar de sociale kruidenier Thope. Daarmee stopt haar engagement niet, want elk jaar nodigen zij en haar echtgenoot Danny een eenzame uit op kerst- en oudejaarsavond.

Nadine Hillewaert is genomineerd voor Krak van Oudenburg Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

